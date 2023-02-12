Theo người nhà nạn nhân, người bị thương cũng đã tử vong trên đường chuyển viện từ Phú Yên ra Bình Định.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết vào tối 12/2, ông Hà Bích Sơn - Chủ tịch UBND phường 7 (TP Tuy Hòa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách Hồng Sơn và xe máy làm một người tử vong tại chỗ , một được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối cùng ngày. Lúc này, xe khách mang BKS 78B - 004.xx đi trên trục đường Lê Duẩn (hướng Bắc - Nam) khi đến đoạn giao nhau với đường Phan Lưu Thanh thì xảy ra va chạm xe máy BKS 78H1 - 335.xx.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Hậu quả, chiếc xe máy nằm dưới gầm phía trước đầu xe ô tô khách, một người tử nạn tại hiện trường là T.Đ.K. (22 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Một người bị thương nặng là P.Đ.N. (21 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên) được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và tử vong sau đó.

Theo quan sát của phóng viên, do cả người và phương tiện đều mắc kẹt dưới bánh trước của xe ô tô khách nên phải đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng điều xe cẩu nâng ô tô mới đưa được thi thể và phương tiện bị nạn ra ngoài.

Chiếc xe máy của nạn nhân nằm gọn dưới gầm xe khách - Ảnh: Báo VTC News

Theo thông tin từ báo VTC News cho biết thêm một hành khách ngồi trên xe Hồng Sơn, sau khi xảy ra tai nạn, các hành khách trên xe chuyển sang đi xe khác do nhà xe sắp xếp, tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, đoạn đường ngã tư Lê Duẩn - Phan Lưu Thanh có tuyến phố đi bộ vào buổi tối ngày cuối tuần, người dân thường tập trung ở đây để vui chơi nên lượng người đông.