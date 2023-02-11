TP.HCM: Tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người bị thương

Xã hội 11/02/2023 21:31

Cú va chạm liên hoàn giữa 4 ôtô và một xe máy trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh (TP.HCM) khiến xe tải chở gạo lật ngang.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết vào ngày 11/2, lực lượng Công an TP.HCM đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên địa bàn.

TP.HCM: Tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing 

Theo đó, vào hơn 17 giờ cùng ngày, có đang xe chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ miền Tây đi TP HCM. Khi vừa qua đoạn cầu vượt nút giao Bình Thuận (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 ôtô và một xe máy

Vụ việc làm các phương tiện này hư hỏng nặng. Trong đó, chiếc xe tải chở gạo lật ngang trên đường, một trong hai người đi xe máy bị thương.

Thông tin từ Zing cho biết cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã đến xử lý hiện trường, đưa phương tiện bị nạn ra khỏi khu vực. Đến hơn 19h, giao thông qua khu vực mới bình thường trở lại.

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