'Người hùng' kể lại giây phút cứu em bé 12 tuổi từ hồ sâu: ' Tôi không có suy nghĩ gì hơn ngoài việc làm sao cứu được cháu lên sớm'

Xã hội 11/02/2023 09:40

Nghe tiếng tri hô có trẻ đuối nước, đại úy Vinh cùng đồng đội nỗ lực ứng cứu, dù chỉ còn rất ít hy vọng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 11/2, đại úy Trần Quang Vinh, thượng úy Ngô Ngọc Phú và thượng úy Trần Hữu Tuyết (công tác tại Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết vui mừng vì đã kịp thời cứu được cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 9-2, người dân phát hiện một nam sinh 12 tuổi của Trường THCS Nguyễn Phú Hường bị đuối nước tại hồ Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Nhớ lại thời điểm cứu người, đại úy Trần Quang Vinh cho hay vừa nghe tiếng hô hoán, anh vội bỏ dở công việc ở trụ sở, lập tức chạy ra hiện trường.

Lúc này, trước mắt anh là bé trai bị đuối nước, chìm sâu dưới lòng hồ. "Hồ nước cách đơn vị khoảng 50m. Lúc đó, tôi không có suy nghĩ gì hơn ngoài việc làm sao cứu được cháu lên sớm giây phút nào thì tốt phút đó. Tôi không kịp cởi quần áo, giày mà lao thẳng xuống ao vớt cháu lên bờ", anh Vinh nhớ lại.

Khi đưa được cháu bé lên bờ, người cháu đã tím tái, nhịp tim ngừng. Ngay lập tức, thượng úy Trần Hữu Tuyết cùng mọi người sơ cứu, hô hấp nhân tạo, ép nhịp tim khoảng 10 phút, rất may mắn cháu bé có dấu hiện phục hồi trở lại.

'Người hùng' kể lại giây phút cứu em bé 12 tuổi từ hồ sâu: ' Tôi không có suy nghĩ gì hơn ngoài việc làm sao cứu được cháu lên sớm' - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tiếp lời, thượng úy Tuyết kể: "Nhìn biểu hiện của cháu bé khi được đưa lên bờ, tôi nghĩ "còn nước, còn tát", cũng chỉ mong tìm được chút hy vọng. Bằng những kiến thức đã được tập huấn trước đó, tôi bắt đầu hô hấp nhân tạo và ép tim cho cháu, được vài phút thì thấy nước trong miệng cháu trào ra. Mọi người lúc đấy đều thở phào nhẹ nhõm vì điều kỳ diệu đã đến".

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, chia sẻ về việc làm của mình, cả anh Tuyết, Vinh và Phú đều cho biết, lúc đó các anh không nghĩ gì ngoài việc cứu người. Và trong trường hợp này, bất cứ ai gặp cũng hành động như vậy.

Anh Phan Văn Tú (trú xã Hòa Tiến), ba của bé trai bị đuối nước chia sẻ, anh rất biết ơn các chiến sĩ đã không quản ngại cứu để con trai của anh thoát lưỡi hái tử thần.

'Người hùng' kể lại giây phút cứu em bé 12 tuổi từ hồ sâu: ' Tôi không có suy nghĩ gì hơn ngoài việc làm sao cứu được cháu lên sớm' - Ảnh 2

Đại uý Trần Quang Vinh - Ảnh: Báo Dân Việt

"Gia đình tôi chân thành cảm ơn các anh. Nếu không có các chiến sĩ thì chắc tôi bây giờ đã không còn nhìn được mặt con trai", anh Tú xúc động.

Được biết, hiện sức cháu bé đã ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi Đà Nẵng.

"Qua sự việc trên, chúng tôi rất mong các gia đình nên theo dõi con em vui chơi tại khu vực nguy hiểm. Tại các các ao hồ nên có biển cảnh báo, đặc biệt là gần đến mùa hè. Nếu có điều kiện gia đình và nhà trường nên để cho các em nhỏ học bơi",  thượng úy Ngô Ngọc Phú lưu ý.

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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

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