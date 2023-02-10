Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh của trường học ở TP.HCM

Xã hội 10/02/2023 20:20

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở TP.HCM, mới đây phía nhà trường đã ra hình thức xử lý với những học sinh này.

Theo thông tin từ báo Tin Tức, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7, việc đánh nhau xảy ra giữa hai học sinh nữ khối lớp 8 vào chiều ngày 8/2, ở khu vực nhà vệ sinh học sinh tại Trường THCS Nguyễn Thị Thập. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đánh nhau trên là do có mâu thuẫn cá nhân.

Theo đó, một trong hai học sinh có mâu thuẫn đã nhờ một học sinh khác dùng điện thoại quay và gửi lại cho mình để đăng lên Facebook cá nhân.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 9/2, Trường THCS Nguyễn Thị Thập đã yêu cầu học sinh viết tường trình, đồng thời mời giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của các học sinh có liên quan để thông tin vụ việc, phối hợp xử lý theo quy định.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh của trường học ở TP.HCM - Ảnh 1
Nữ sinh bị bạn học đánh trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Tin Tức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 đã chỉ đạo Hiệu trưởng nhà trường, ngoài các em học sinh vi phạm cần xử lý nghiêm, tùy mức độ về trách nhiệm các cá nhân, bộ phận liên quan đến vụ việc gồm giáo viên chủ nhiệm, quản sinh và có báo cáo toàn bộ kết quả xử lý giáo viên, nhân viên, học sinh về Phòng.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin vào ngày 9/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh dùng tay túm tóc, tát, đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu một nữ sinh khác trong nhà vệ sinh. Sau đó, nữ sinh này quật ngã bạn rồi dùng chân đá vào mặt. Nữ sinh bị đánh chỉ biết ngồi ôm đầu "chịu trận".

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 8/2, trong nhà vệ sinh trên lầu 2 Trường THCS Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

Khuya 9/2, liên hệ chị Đ.T.H. (46 tuổi, ngụ quận 7), phụ huynh của cháu Đ.C.A. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thị Thập, nữ sinh bị đánh trong video) để tìm hiểu sự việc.

Theo chị H., chiều cùng ngày, nhiều phụ huynh khác trong trường gửi cho chị H. một đường dẫn tới tài khoản Facebook cá nhân tên "B.B.". Tài khoản này có đăng tải một đoạn video nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh. Chị xem kỹ thì thấy người bị đánh là con gái mình nên chị mới hỏi cháu A..

Cháu A. thừa nhận bị bạn cùng khối lớp 8 đánh trong nhà vệ sinh của trường vào chiều 8-2. Người đánh A. là L.N.T.U..

Lúc cháu A. bị đánh, có một nữ sinh khác đứng cạnh trong nhà vệ sinh và một nữ sinh đứng ngoài cửa để quay video.

Cũng theo chị H., đoạn video con chị bị đánh đang lan truyền trên mạng là do cháu U. nhờ bạn quay lại, rồi tự đăng lên Facebook cá nhân.

Cháu A. cho biết năm ngoái đã bị U. đánh một lần. U. cũng đánh nhiều bạn khác trong lớp và cùng khối.

Ngay trong đêm 9/2, chị H. đã báo cáo vụ việc và cung cấp đoạn video cho ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Thị Thập và Công an phường Tân Phong (quận 7) về vụ việc.

Chị H. cho biết hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập và Công an phường Tân Phong đã tiếp nhận, điều tra, xác minh vụ việc.

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