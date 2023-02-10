Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy làm mẹ con chị D. (ở Quảng Nam) ngã xuống đường. Cháu L.H.N không may bị xe kéo lê trên đường dẫn đến tử vong tại chỗ.
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Thông tin từ Zing News cho biết tai nạn xảy ra khoảng 11h ngày 10/2 trên đường Duy Tân, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.
Thời điểm trên, bà D.T.K.D. điều khiển xe máy biển số 92B1 chở theo con trai L.H.N. (11 tuổi, học lớp 6) lưu thông trên đường Duy Tân. Lúc này, xe tải biển số 92C do tài xế Ca Văn Quy (ở huyện Núi Thành) điều khiển chạy cùng chiều va chạm với xe máy của bà D.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm vụ va chạm khiến xe máy và 2 mẹ con chị D. ngã xuống đường, cháu N. bị xe tải kéo lê một đoạn, tử vong tại chỗ, chị D. bị thương được đưa cấp cứu tại bệnh viện. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.