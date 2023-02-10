TP.HCM: Mâu thuẫn trong trường lớp, nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh dã man trong nhà vệ sinh

Xã hội 10/02/2023 11:31

Mới đây đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 8 tại TP.HCM bị bạn học túm tóc, tát liên tục vào mặt rồi bị quật ngã, đấm đá dã man đang khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo VTC News vào sáng 10/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bạn nữ bị người khác đánh đập dã man trong nhà vệ sinh. Theo hình ảnh từ đoạn clip, cả hai đều là nữ, mang đồng phục học sinh và học cùng trường.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, nữ sinh liên tục bị bạn học túm tóc, tát liên tục vào mặt, sau đó bị quật ngã. Chưa dừng lại, khi nạn nhân ngã xuống, nữ sinh kia liên tục dùng đầu gối thúc vào người và dùng chân đá vào mặt. Toàn bộ clip nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 8/2 tại nhà vệ sinh trường THCS Nguyễn Thị Thập (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM). Nạn nhân trong vụ việc là em Đ.C.A. (14 tuổi, học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Thị Thập).

TP.HCM: Mâu thuẫn trong trường lớp, nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh dã man trong nhà vệ sinh - Ảnh 1
Hình ảnh được cắt ra trong clip - Ảnh: Báo VTC News 

Chị H. (46 tuổi, ngụ quận 7) mẹ của nữ sinh A. xác nhận nạn nhân trong clip là con gái của mình. Người đánh em A. là L.N.T.U, cũng học lớp 8 và học cùng trường. Thời điểm A. bị đánh, có một nữ sinh khác đứng cạnh trong nhà vệ sinh và một nữ sinh đứng ngoài cửa để quay video.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm trong cùng ngày, bà Phan Ngọc Nhi, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập xác nhận vụ việc xảy ra tại trường. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường đang mời phụ huynh các em lên làm việc, phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết.

Công an phường Tân Phong, quận 7 cho biết, tối 9/2, đã tiếp nhận vụ việc, video liên quan vụ nữ sinh bị đánh và tiến hành xác minh, điều tra.

Trước đó không lâu, vào tháng 12/2022, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (quận 12, TP.HCM) cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một nữ sinh liên tục bị túm tóc, đánh vào mặt, đập đầu vào tường...

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