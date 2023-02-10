Mới đây nhất cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang phối hợp điều tra nguyên nhân đại tá T.H.T. (61 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân) chết trên ô tô cá nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp điều tra nguyên nhân đại tá T.H.T (61 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) chết trên ôtô.

Nạn nhân tử vong trên xe - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, ngày 9/2, một số người dân tại khu phố Bình Dương (phường Long Bình Tân) phát hiện trên ôtô 7 chỗ ngồi màu trắng đỗ sát lề đường, bên trong có một người nằm bất động trên ghế lái.

Mọi người gõ cửa gọi nhiều lần không thấy người đàn ông trả lời nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Chiếc xe của nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, lực lượng Công an phường Long Bình Tân xác định người đàn ông trên xe là ông T., xe đậu cách nhà nạn nhân khoảng 15m. Khi đập kính ô tô thì phát hiện ông T. đã chết trên ghế lái.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân ông T. tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có khả năng ông T. chết do đột quỵ.

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