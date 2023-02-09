Mới đây trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM đã phát hiện thi thể của người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 9/2, Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an quận Bình Tân (TP HCM) điều tra vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, người dân sống gần nhà trọ ở một con hẻm trên đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân) tá hỏa khi phát hiện người đàn ông trên 50 tuổi (quê Cà Mau) tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm người sống tại khu trọ cho biết nạn nhân mới đến thuê trọ thời gian gần đây, ở một mình, tính tình hòa đồng. Người này trước đây có làm phụ hồ nhưng do té ngã, gãy xương nên nghỉ và chưa xin được việc làm mới. Tối trước đó, mọi người có thấy nạn nhân ngồi nhậu chung với một số người bạn.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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