Diễn biến MỚI vụ bé gái lớp 3 gặp nạn trước cổng trường ở Đồng Nai

Xã hội 09/02/2023 14:43

Liên quan đến vụ bé gái lớp 3 gặp nạn tử vong trước cổng trường ở Đồng Nai, phía công an đã khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 9/2, đại diện Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết đang thu thập các chứng cứ liên quan vụ bé gái bị xe đưa rước tông tử vong trước cổng trường vào chiều qua.

Phía công an đã khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Bước đầu xác định tai nạn xảy ra là do tài xế xe đưa rước thiếu quan sát, tông vào bé học sinh lớp 3 trước cổng trường Hà Huy Giáp phường Trảng Dài, TP Biên Hoà khiến bé tử vong.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau sự việc này, ông Não Thiên Anh Minh, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, thông tin phía Ban và Sở GTVT sẽ mời lãnh đạo ngành giáo dục, Công an tỉnh và UBND các huyện làm việc về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông xe đưa rước cho các em học sinh cũng như câu chuyện an toàn giao thông trước cổng trường.

Sở GTVT sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện đưa rước học sinh trên địa bàn. 

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp chia sẻ nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức bán trú cho học sinh. 

Theo ông Thuấn, cô H.T.N chủ nhiệm lớp 3/18 có 48 học sinh thì có 29 học sinh được cô giáo H.T.N đưa về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh.

Phụ huynh của 29 học sinh này đã gửi gắm cô N., vì vậy, cô N. hợp đồng với nhà xe để đưa đón học sinh từ trường trở về nhà cô và từ nhà cô về trường để học buổi 2.

Phía nhà trường nắm được sự việc cô N. đưa học sinh về nhà ăn trưa, nghỉ trưa, tuy nhiên, đây là nhu cầu của phụ huynh. Việc ký hợp tác đưa đón là do cô N., các phụ huynh và nhà xe thoả thuận. Nhà trường không đứng ra ký hợp đồng với nhà xe hay phụ huynh. Cô N. không đưa học sinh về nhà dạy thêm mà chỉ đưa học sinh về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh vì trường không tổ chức bán trú.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin vào khoảng 12h35 trưa ngày 8/2, xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 chở học sinh đến trước cổng Trường tiểu học Hà Huy Giáp (khu phố 4C, TP Biên Hòa) cho các em xuống xe.

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Người thân đứng không vững trước sự ra đi của nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau đó, xe này lùi lại và không may va chạm với em P.Q.C., 8 tuổi, học sinh lớp 3/18 Trường tiểu học Hà Huy Giáp, khiến học sinh này tử vong tại chỗ.

Theo tìm hiểu, xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 là loại xe 32 chỗ, hạn đăng kiểm còn tới ngày 20-6-2023. Xe do một cô giáo thuê đưa rước học sinh từ trường về nhà cô và ngược lại.

Theo TTXVN, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đưa đón học sinh, ngoài lái xe không có cô giáo hay phụ xe nào đi cùng. 

Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân và cặp sách của em bị cuốn vào gầm xe. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa và ban giám hiệu Trường tiểu học Hà Huy Giáp đã đến động viên, chia sẻ với gia đình bé gái.

Vụ tai nạn đang được điều tra kỹ thêm.

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