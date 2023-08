Phía công an đã khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Bước đầu xác định tai nạn xảy ra là do tài xế xe đưa rước thiếu quan sát, tông vào bé học sinh lớp 3 trước cổng trường Hà Huy Giáp phường Trảng Dài, TP Biên Hoà khiến bé tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau sự việc này, ông Não Thiên Anh Minh, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, thông tin phía Ban và Sở GTVT sẽ mời lãnh đạo ngành giáo dục, Công an tỉnh và UBND các huyện làm việc về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông xe đưa rước cho các em học sinh cũng như câu chuyện an toàn giao thông trước cổng trường.

Sở GTVT sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện đưa rước học sinh trên địa bàn.