TP.HCM: Nam sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong tại chỗ

Xã hội 09/02/2023 14:02

Ngay sau va chạm với xe máy, nam sinh lớp 9 ở huyện Củ Chi (TP.HCM) cùng xe đạp ngã xuống đường, sau đó bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 7h ngày 9/2, người đàn ông chạy xe máy biển số 59A3-356.57 trên quốc lộ 22, hướng Tây Ninh về TP.HCM.

Khi đến nút giao giữa quốc lộ 22 - đường số 70, xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), phương tiện này va chạm với xe đạp do nam sinh học lớp 9 cầm lái.

TP.HCM: Nam sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm ngay sau va chạm, cả hai người ngã xuống đường. Ô tô tải BKS 50H- 054.07 đi tới đã cán qua người nam học sinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an huyện Củ Chi đã có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ điều tra nguyên nhân.

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