Mới đây tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu. Một nam học sinh học lớp 12 khi đang chơi bóng đá bị xà ngang cầu môn rơi đè tử vong
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Theo thông tin từ báo VTC News vào tối 8/2, đại diện Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật xem có dấu hiệu của tội phạm hay không liên quan việc một học sinh lớp 12 bị cầu môn đè chết trong lúc đá bóng.
Thông tin ban đầụ, khoảng 16 giờ hôm nay (8/2), tại sân bóng Monaco, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, một học sinh lớp 12 (17 tuổi) khi đi vào cầu môn nhặt bóng, không may vướng lưới sân gôn làm xà ngang rơi xuống trúng người.
Thông tin từ báo VOV cho biết thêm ngay sau đó, thanh niên này được đưa đến Trạm Y tế phường Vỹ Dạ để sơ cấp cứu, nhưng không thể qua khỏi.
Ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.