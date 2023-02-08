Xúc động khoảnh khắc bé gái đoàn tụ với cha sau khi được kéo khỏi đống đổ nát ở Syria 'Bố ở đây rồi con'

Trận động đất ở Syria đã khiến cho hàng nghìn người ra đi trong thương tiếc, tuy nhiên đâu đó vẫn có những người may mắn sống sót đơn cử như trường hợp của bé gái trong video dưới đây.

Theo thông tin từ báo VietNamNet trong ngày 7/2, lực lượng cứu hộ địa phương và các tổ chức tình nguyện có mặt tại Syria vẫn đang nỗ lực hết sức để giải thoát những người bị mắc kẹt sau trận động đất kinh hoàng.

Một trong những nỗ lực giải cứu như vậy đã tạo ra một khoảnh khắc vô cùng xúc động, khi một bé gái được các nhân viên cứu hộ giải thoát khỏi ngôi nhà đã sập rồi trở lại vòng tay của cha mình.

Hình ảnh đống tàn tích do trận động đất để lại - Ảnh: Báo VietNamNet

"Đừng sợ, có cha ở đây rồi" là câu nói đầu tiên xuất hiện trong đoạn video được tổ chức tình nguyện Syria Campaign đăng tải trên mạng xã hội.

Tiếp theo là hình ảnh một nhân viên cứu hộ tiếp cận bé gái trong đống đổ nát, động viên cô bé nhìn về phía cha mình. Kết thúc đoạn video là hình ảnh người cha ôm chặt con gái của mình sau khi nhân viên cứu hộ kéo cô bé ra khỏi tòa nhà đã sập.

"Những nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu tất cả những người bị kẹt trong hoàn cảnh thiếu thốn rất nhiều trang thiết bị", đại diện tổ chức Syria Campaign cho biết.

Thông tin từ Zing News tính đến cuối ngày 7/2, đã có hơn 7.800 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất hủy diệt vào sáng ngày 6/2.

CNN cho biết đây là trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 80 năm, và là một trong những trận động đất chết chóc nhất, với con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng.

Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 23 triệu người, bao gồm 1,4 triệu trẻ em, có thể bị ảnh hưởng do trận động đất.

Hà Nội: Cháy lớn ở cơ sở massage ở quận Long Biên, nhiều người mắc kẹt trên tầng thượng Ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong quán massage đã leo lên mái nhà. Rất may, toàn bộ người bên trong quán đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-ong-khoanh-khac-be-gai-oan-tu-voi-cha-sau-khi-uoc-keo-khoi-ong-o-nat-o-syria-bo-o-ay-roi-con-553632.html