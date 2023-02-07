Liên quan đến vụ 6 học sinh nhập viện vì dùng ma túy dạng ''nước biển'', sau khi kẻ cầm đầu tự thú lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của nghi phạm.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 7/2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy “nước biển” khiến 6 học sinh trên địa bàn nhập viện cấp cứu đã ra đầu thú. Theo đó, đối tượng là Thân Hoàng Vĩnh Long (SN 2000, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Thân Hoàng Vĩnh Long tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet Liên quan đến đường dây ma túy “nước biển” do Long điều hành, trước đó Công an quận Thanh Khê đã truy xét, bắt giữ 3 đối tượng gồm Trần Thanh Hiền (SN 1994), Võ Thái Huy (SN 2004) và Lê Vinh Quang (SN 2004), cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Đường dây hoạt động được khoảng 4 tháng thì bị triệt phá. Theo lời khai ban đầu, Long đặt mua ma túy “nước biển” từ một đối tượng chưa rõ lai lịch tại Hải Phòng. Sau đó, Long chiết ra các chai nhỏ và phân phối cho các “chân rết” chào hàng để bán kiếm lời. Khách hàng của Long hầu hết là giới trẻ, thanh thiếu niên mới lớn.

Trước đó như báo VTC News đưa tin, lúc 10h30 ngày 3/2, công an quận Thanh Khê nhận thông tin từ trung tâm y tế quận về 6 học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (725 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi ma túy. Học sinh bị ngộ độc nặng, giãn đồng tử. Nhờ được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng kịp thời nên các em đã qua cơn nguy kịch. Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: Báo VTC News Công an quận Thanh Khê chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác minh, lấy lời khai từ các học sinh để điều tra. 14h cùng ngày, lực lượng kiểm tra, tạm giữ Mai Hà Quỳnh Chi (27 tuổi, trú tổ 48, Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Thanh Hiền (29 tuổi, trú tổ 108, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), thu giữ 10 chai dung dịch chứa chất ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat. Điều tra mở rộng, ba tiếng sau, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Võ Thái Huy (19 tuổi, trú phường Hòa Minh), thu giữ 2 chai dung dịch chứa ma túy “nước biển”. Đến 18h, lực lượng công an bắt khẩn cấp Lê Vinh Quang (19 tuổi, trú phường Hòa Minh), thu giữ 2 chai lớn và 13 lọ dung dịch chứa ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat. Từ lời khai của các nghi can, lực lượng công an xác định Thân Hoàng Vĩnh Long (23 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) chính là “tổng đại lý” cung cấp ma túy dạng “nước biển” cho Hiền, Huy, Quang để bán cho học sinh, sinh viên. Biết các “chân rết” bị bắt, Long bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 7/2 thì ra đầu thú tại cơ quan công an và khai nhận hành vi. Khám xét khẩn cấp nhà Long, cảnh sát thu giữ 16 chai lớn dung dịch chứa chất màu trắng, vàng, xanh, đỏ các loại. Đây đều là ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat ký hiệu GHB.

Tài xế chạy trốn lực lượng chức năng, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi gây tai nạn Vi phạm nồng độ cồn, bị dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng Kiều Văn Tâm đã không chấp hành mà điều khiển xe tốc độ cao lao thẳng vào tổ công tác.

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