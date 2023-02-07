Thông tin MỚI vụ ôtô đè 2 xe máy khiến 9 người thương vong: Thêm một nạn nhân nữa tử vong

Xã hội 07/02/2023 10:51

Liên quan đến vụ xe ô tô đè 2 xe máy ở Điện Biên, lực lượng chức năng vừa cho biết thêm 1 nạn nhân nữa đã không qua khỏi.

Thông tin từ Zing cho biết liên quan vụ xe bán tải lật ngửa, đè 2 xe máy ở Điện Biên, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Điện Biên cho hay tới 8h30 ngày 7/2, có thêm một nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Như vậy, tổng số tử vong trong vụ tai nạn là 4 người.

Nạn nhân tử vong tại bệnh viện là L.V.H. (18 tuổi, trú tại Mường Ảng, Điện Biên). Người này đi trên xe máy và bị ôtô bán tải đè trúng.

Thông tin MỚI vụ ôtô đè 2 xe máy khiến 9 người thương vong: Thêm một nạn nhân nữa tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Trước đó như báo Giao Thông đã đưa tin, Ban ATGT tỉnh Điện Biên cho biết vào hồi 22h30' ngày 6/2/2023 tại Km 30+700 QL279 trên địa bàn xã Ẳng Tơ, Mường Ẳng, Điện Biên xảy ra vụ TNGT xe ô tô biển số: 37C-22.889 trên xe có 4 người do lái xe Phần Văn Nghệ điều khiển và chạm với xe mô tô không có BKS trên xe có 2 thiếu niên, sau đó xe ô tô lật đè vào 2 xe mô tô khác trên 2 xe có 3 thiếu niên đều là người dân tộc Thái trú tại xã Ẳng Tơ.

Thông tin MỚI vụ ôtô đè 2 xe máy khiến 9 người thương vong: Thêm một nạn nhân nữa tử vong - Ảnh 2
Đã có 4 người tử vong sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông 

Hậu quả làm 3 người chết (Lo Văn Nam 17 tuổi, Quàng Văn Huy 15 tuổi, Lò Văn Tài 15 tuổi); 2 thiếu niên khác bị thương nặng; 4 người trên xe ô tô bị thương nhẹ.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Công an, Sở GTVT và chính quyền địa phương đã có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường và thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban tổ chức đoàn công tác cùng các cơ quan thành viên liên quan lên hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

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