Trước đó trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chiếc xe máy đi ngược chiều va chạm mạnh với ôtô chở tân binh nhập ngũ khiến cả 2 thanh niên trên xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào trưa 6/2, một lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, danh tính 2 nạn nhân đi xe máy tử vong được xác định là anh Đỗ Chí K. (SN 2004, trú tại thôn Trình Nhì, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Bùi Tấn Đ. (SN 2004, trú tại thôn Trình Nhất Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải).

Tài xế xe ô tô chở tân binh BKS-17B 020.11 được xác định là anh Trần Văn L. (SN 1990 trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó như Zing đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng nay (6/2), xe ô tô BKS-17B 020.11 mang phù hiệu Công ty Du lịch Trường Hưng chở tân binh từ Hải Phòng về giao quân tại Trung đoàn 8 trên địa bàn huyện Tiền Hải, di chuyển trên quốc lộ 37 theo hướng từ Hải Phòng về Tiền Hải.

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Thái Hòa, giáp địa phận xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy thì ôtô chở tân binh BKS-17B 020.11 va chạm với xe máy BKS 17B8-426.63 đi ngược chiều, khiến người điều khiển xe máy và một người ngồi phía sau tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong trên đường - Ảnh: Zing

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy lao vào gầm xe khách, vỡ vụn. Hai người ngồi trên xe máy văng ra xa, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt kịp thời, phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

