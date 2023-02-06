Liên quan đến vụ 2 học sinh đuối nước thương tâm ở Quảng Ngãi, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để đưa thi thể 2 em về sớm nhất với gia đình.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 6/2, ông Nguyễn Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết hiện Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tích cực phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm 1 em học sinh bị mất tích khi tắm biển vào chiều 5/2.
Trước đó như báo Giao Thông đã đưa tin vào khoảng 17h ngày 5/2, tại khu vực biển Đức Chánh, huyện Mộ Đức người dân địa phương và du khách phát hiện hai trường hợp bị đuối nước nên đã xua ghe ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng biển lớn và hai cháu nhỏ bị sóng cuốn ra xa nên không tiếp cận được.
Ngay sau đó, người dân đã điện báo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, đơn vị này đã điều động 17 cán bộ, chiến sĩ xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chuyên dùng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Được biết, 2 em học sinh đuối nước trú tại xã Đức Chánh và xã Đức Nhuận, đang là học sinh lớp 8.