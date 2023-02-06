Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Hiệp và bà B.T.L. (44 tuổi, ở cùng thôn) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà rẫy của Hiệp thuộc thôn Đắk R’Mo.

Theo thông tin từ báo VTC News vào ngày 6/2, VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Văn Hiệp (47 tuổi, trú thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về các tội Giết người và Xâm phạm thi thể.

Sau đó, Hiệp tiếp tục cầm 1 khúc gỗ khác ném trúng vào phần gáy của bà L. Thấy bà L. nằm im không la hét gì nên Hiệp quay vào hiên nhà ngồi uống rượu tiếp.

Khoảng 16h ngày 23/8/2022, do xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Hiệp dùng cây gỗ đánh 2 cái vào đầu của bà L.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đi ra thấy bà L. vẫn nằm bất động dưới đất nên đưa nạn nhân vào giường nằm rồi ra ngoài hiên phía trước nhà ngồi.

Bị can Trần Văn Hiệp thực nghiệm lại hành vi giết người của mình - Ảnh: Báo VTC News

Khoảng 2h sáng ngày 24/8/2022, Hiệp kiểm tra thấy bà L. đã chết nên lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử. Ngay sau đó, Hiệp khóa cửa nhà lại, điều khiển xe mô tô đi đến nhà con gái ở cùng xã. Tuy nhiên, đi được khoảng 2km, Hiệp không đi được nữa nên đã nhờ người dân chở đến nhà con gái.

Ngay khi đến nhà con gái, Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Khoảng 20h ngày 25/8/2022, Hiệp bỏ trốn khỏi bệnh viện và nhờ người chở về nhà con gái để lấy xe mô tô.

Thông tin từ báo VietNamNet vào rạng sáng hôm sau, Hiệp điều khiển xe mô tô về nhà rẫy thì thấy mùi hôi thối nên đã đưa thi thể bà L. bỏ xuống hố ở trong chuồng bò cũ (nay là nhà kho) cách nhà 12m.

Hiệp lấy chăn, bạt, quần áo, dép, điện thoại di động phủ lên thi thể nạn nhân rồi bỏ củi xung quanh, sau đó đổ dầu lên châm lửa đốt trong 2 ngày.

Hiện trường nơi bà L. bị đốt - Ảnh: Báo VietNamNet

Khi kiểm tra thấy thi thể đã cháy gần hết, Hiệp xúc một phần than tro đổ xuống dưới suối ở gần nhà, rồi tưới nước và đổ vỏ cà phê phủ lên trên...

Do không liên lạc được với bà L. nên sáng ngày 4/9/2022, người nhà cùng một số người dân đi vào rẫy nhà Hiệp thì phát hiện có dấu vết cháy tại khu vực nhà kho.

Nghi ngờ bà L. bị giết và bị đốt nên mọi người đã trình báo chính quyền địa phương. Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Hiệp.