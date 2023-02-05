Mới đây nhất trên địa bàn thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tiểu học tử vong ở Quảng Ninh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/2, 2 em L.T.G. và B.H.P (đều 12 tuổi, là học sinh trường Tiểu học Phong Hải; cùng trú tại Khu 5, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) rủ nhau sang khu vực hồ nước Cầu Miếu (phường Phong Cốc, Quảng Yên) chơi và không may bị ngã xuống hồ.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc do trời mưa và vắng người qua lại nên không ai phát hiện các cháu bị ngã xuống hồ.

Ảnh minh họa: Báo Đại Đoàn Kết

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm ngay sau khi người dân phát hiện vụ việc, đã hô hoán đưa các cháu lên bờ và đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tuy nhiên 2 cháu được xác định đã tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể của 2 cháu cho gia đình để lo hậu sự, lãnh đạo địa phương đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ các gia đình.

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