TP.HCM: Người đàn ông bị xe buýt tông tử vong tại chỗ

Xã hội 04/02/2023 07:03

Trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể ngay sau va chạm, người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường, bị xe buýt cán qua người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào khoảng 18h ngày 3/2, trên đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp (TPHCM) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

TP.HCM: Người đàn ông bị xe buýt tông tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Theo các nhân chứng, vào thời gian trên, một người đàn ông ngoài 50 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Đức Thọ thì xảy ra va chạm với xe buýt số 32 (Bến xe Miền Tây – Bến xe Ngã Tư Ga) mang BKS 51B-23483.

TP.HCM: Người đàn ông bị xe buýt tông tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing 

Thông tin từ Zing cho biết thêm cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị xe buýt cán tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

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