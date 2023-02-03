Hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chung cư Linh Đàm ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy chung cư Linh Đàm, lực lượng chức năng mới đây cho biết đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Trước đó theo thông tin từ Zing vào khoảng 23h ngày 2/2, hỏa hoạn bùng phát tại căn hộ số 14, tầng 24 tòa HH3C, khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Căn hộ xảy ra cháy có diện tích khoảng 63 m2, ngọn lửa xuất phát từ phòng ngủ rộng khoảng 8 m2. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bùng lên lớn từ khu vực này.

Công an quận Hoàng Mai cho biết đã xuất 5 xe chuyên dụng gồm xe thang, xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường. Cảnh sát sau đó tập trung hút khói khỏi tòa nhà, không để đám cháy bùng phát trở lại. Đồng thời, khoảng 120 người tại tầng 23, 24 và 25 được lực lượng tại chỗ và Công an phường Hoàng Liệt hướng dẫn thoát nạn, không có thương vong trong sự cố này.

Đội PCCC có mặt tại hiện trường - Ảnh: Zing News

Một cư dân sống tại tầng 36 của toà nhà HH3C cho biết sau khi phát hiện hỏa hoạn, gia đình anh đã ôm con nhỏ chạy theo hướng thang bộ xuống đất. “Cũng may căn hộ xảy ra hỏa hoạn ở góc nên khói không tạt nhiều theo hướng thang bộ”, người này chia sẻ.

Khoảng 0h ngày 3/2, hàng trăm người dân cùng trẻ nhỏ vẫn đứng tại khu vực sảnh tòa chung cư. Họ chỉ được trở lại nhà vào rạng sáng ngày 3/2, khi cảnh sát đảm bảo an toàn cho tòa nhà.

Hiện trường nơi xẩy vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Giao Thông, đến 23h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng gần 24h đêm, hàng nghìn người dân cùng trẻ nhỏ vẫn đứng rất đông tại khu vực trước sảnh toà chung cư. Để đảm bảo an toàn nên người dân chưa được trở lại căn hộ.

Quá trình điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy ban đầu được xác định có thể do chủ nhà sạc điện thoại trong căn phòng ngủ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vụ cháy khiến thang máy dừng hoạt động, vì vậy đến sáng ngày 3/2, nhiều người dân phải đi cầu thang bộ từ tầng cao (tòa nhà có 41 tầng) để đi làm và đi học.

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