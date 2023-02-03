Ông Xuân là bị can trong vụ án “giết người”, xảy ra tại nhà khách Thảo Nguyên vào ngày 10/11/2022.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào ngày 3/2, chị Vũ Thị Chín (SN 1986, người đại diện của bị hại N.T.T. ở xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ) chia sẻ với báo chí về việc chị vừa gửi đơn yêu cầu giám định lại tình trạng tâm thần đối với bị can Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, ngụ phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

“Theo tôi được biết, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Xuân hoàn toàn không có tiền sử bệnh lý về tâm thần. Ngoài ra, kết luận giám định chỉ xác định vào thời điểm cụ thể quá ngắn là chưa đảm bảo tính khách quan”, chị Chín nêu rõ trong đơn.

Theo chia sẻ của chị Chín, gia đình không đồng ý với thông báo bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 05/2023/KLGĐ ngày 17/1/2023 của Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam Bộ đối với tình trạng tâm thần của bị can Xuân.

Ảnh cắt clip cho thấy ông Xuân đã liên tiếp tác động vật vào nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Chính vì vậy, gia đình đã làm đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, Viện KSND tỉnh Cà Mau quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định lại pháp y tâm thần đối với ông Xuân theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông báo kết luận giám định, từ ngày 9/11 đến ngày 10/11/2022, bị can Xuân có bệnh lý tâm thần “rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt (F23.0-ICD10)”.

Tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can Xuân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính.

Hiện tại, bị can này không đủ sức khoẻ tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Xuân thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64/2011/NĐ-CP.

Như báo Thanh Niên đã thông tin trước đó vụ hành hung xảy ra ngày 10/11/2022. Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu bà N.T.T. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Người nhà cho biết, chồng bà T. bị bệnh mất 9 năm trước, để lại 2 người con (15 tuổi và 12 tuổi). Xuân ly thân với vợ. Xuân và bà T. quen nhau được khoảng 2 năm nay và Xuân thường lui tới gia đình bà T. chơi.