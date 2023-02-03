Thông tin MỚI vụ nam thanh niên nổ sút sát hại bạn gái ở Vũng Tàu: Ra quyết định truy nã đối tượng giết người

Xã hội 03/02/2023 07:16

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã nghi phạm đặc biệt nguy hiểm nổ súng bắn chết một phụ nữ ở huyện An Dương (Hải Phòng).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 2/2, Công an TP Hải Phòng cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm là Trần Hoàng Hiếu (SN 1985, đăng kí thường trú tại số 34A/128 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền; hiện trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Trần Hoàng Hiếu được xác định là nghi phạm đã nổ súng sát hại chị L.T.L.D. (SN 1993, bạn gái Hiếu) .

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên nổ sút sát hại bạn gái ở Vũng Tàu: Ra quyết định truy nã đối tượng giết người - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Trước đó như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 13h30 cùng ngày, bà H.T.T.H (SN 1961, trú phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) đến nhà con trai là Trần Hoàng Hiếu (SN 1985, ở xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng).

Khi lên phòng ngủ tầng 2, bà H. phát hiện chị Lương Thị L.D (SN 1993) chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Dương nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên nổ sút sát hại bạn gái ở Vũng Tàu: Ra quyết định truy nã đối tượng giết người - Ảnh 2
Quyết định truy nã đối với đối tượng Trần Hoàng Hiếu - Ảnh: Báo VTC News 

Theo Công an TP Hải Phòng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (số 4 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, điện thoại: 0225.3895874 hoặc 0913.878.881 (Điều tra viên Vũ Ngọc Hưng).

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