Trong lúc xô xát, người cha đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người con trai, khiến anh này tử vong.

Thông tin từ báo Giao Thông vào ngày (2/2), nguồn tin từ UBND xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 1/2, tại nhà ông Dương Nam Hải (SN 1968, thôn Thành Sơn, xã Đức Lĩnh) giữa ông Hải và con trai là Dương Nam Hùng (SN 1992) đã xảy ra mâu thuẫn xô xát.

Ảnh minh họa: Báo Giao Thông

Quá trình xô xát, anh Hùng bị đâm nhiều nhát, nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm. Được biết, nạn nhân đã lập gia đình và có một người con.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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