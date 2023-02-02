Liên quan đến vụ xe ôtô tông chết cháu bé 2 tuổi ở Phú Quốc rồi chạy trốn, lực lượng chức năng mới đây đã xác định được danh tính của tài xế.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết vào tối 1/2, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân xe ôtô 4 chỗ rẽ vào nhà hàng để nhậu xảy ra va chạm với cháu bé 2 tuổi đang ngồi chơi bên đường khiến cháu bé tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h15 cùng ngày, tại đường vào 1 nhà hàng ở phường Dương Đông đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến cháu bé 2 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, một xe ô tô 4 chỗ (không rõ biển số) do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển, khi rẽ vào nhà hàng thì va chạm với cháu bé 2 tuổi đang ngồi chơi bên lề đường, khiến cháu bé tử vong. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng bị thương nặng nên cháu bé đã không qua khỏi. Người đi đường thấy hoàn cảnh khó khăn và xót thương cho cháu bé nên đã ủng hộ tiền để gia đình lo mai táng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết lực lượng chức năng đã tìm ra danh tính tài xế. Cụ thể người lái xe tên Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ hẻm 331, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 12, phường Dương Đông, TP Phú Quốc). Con hẻm nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông Phía địa phương xác nhận gia đình cháu bé thuộc dạng khó khăn, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể. Một người dân ở gần hiện trường cho biết, cháu bé 2 tuổi ở với mẹ và bà ngoại thuê nhà trọ trong hẻm 331 để sinh sống và buôn bán. Bà ngoại cháu bé bán trái cây đầu hẻm. Tối qua, khi cháu bé đang ngồi chơi thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Hiện, Công an TP Phú Quốc đang tạm giữ xe ô tô 4 chỗ biển số 68A-118.03 để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thương tâm cháu bé 2 tuổi bị xe ôtô tông tử vong ở Phú Quốc Chiếc xe ôtô 4 chỗ khi rẽ vào nhà hàng ở phường Dương Đông (TP Phú Quốc) thì xảy ra va chạm với cháu bé 2 tuổi khiến cháu tử vong thương tâm.

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