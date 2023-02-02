Thương tâm cháu bé 2 tuổi bị xe ôtô tông tử vong ở Phú Quốc

Xã hội 02/02/2023 09:39

Chiếc xe ôtô 4 chỗ khi rẽ vào nhà hàng ở phường Dương Đông (TP Phú Quốc) thì xảy ra va chạm với cháu bé 2 tuổi khiến cháu tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Lao Động vào tối 1/2, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân xe ôtô 4 chỗ rẽ vào nhà hàng để nhậu xảy ra va chạm với cháu bé 2 tuổi đang ngồi chơi bên đường khiến cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h15 cùng ngày, tại đường vào 1 nhà hàng ở phường Dương Đông đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến cháu bé 2 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thương tâm cháu bé 2 tuổi bị xe ôtô tông tử vong ở Phú Quốc - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động 

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, một xe ô tô 4 chỗ (không rõ biển số) do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển, khi rẽ vào nhà hàng thì va chạm với cháu bé 2 tuổi đang ngồi chơi bên lề đường, khiến cháu bé tử vong.

Thông tin từ báo Kinh tế & Đô thị cho biết thêm mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng bị thương nặng nên cháu bé đã không qua khỏi. Người đi đường thấy hoàn cảnh khó khăn và xót thương cho cháu bé nên đã ủng hộ tiền để gia đình lo mai táng.

Thương tâm cháu bé 2 tuổi bị xe ôtô tông tử vong ở Phú Quốc - Ảnh 2
Thi thể cháu bé 2 tuổi được gia đình quấn khăn đợi lo mai táng - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Sau khi cháu bé tử vong, thi thể được đưa về tại khu vực xảy ra tai nạn. Người đi đường thấy hoàn cảnh khó khăn và xót thương cho cháu bé đã ửng hộ tiền để gia đình lo mai táng.

Hiện Công an TP Phú Quốc đang tạm giữ xe ôtô gây tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân.

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