Đắk Lắk: Mang can xăng 5 lít đến đốt vợ cũ, cả hai cùng bỏng nặng

Xã hội 02/02/2023 06:50

Người đàn ông mang theo can xăng khoảng 5 lít đổ lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt khiến cả 2 bỏng nặng.

Thông tin từ báo Người Lao Động vào tối 1/2, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông P.Đ.P.P. (SN 1982, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) mang theo 1 can xăng khoảng 5 lít rồi đến tìm vợ cũ là chị N.T.T.H. (SN 1984, ngụ cùng phường). Tại đây, ông P. đã đổ xăng lên người vợ cũ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người ông P.

Đắk Lắk: Mang can xăng 5 lít đến đốt vợ cũ, cả hai cùng bỏng nặng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến cả 2 người bị bỏng. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh tìm cách khống chế ngọn lửa. Sau đó, cả hai người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, trưa cùng ngày, khoa Cấp cứu tiếp nhận hai trường hợp nêu trên. Do vết bỏng nặng, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển các nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục chữa trị.

Theo thông tin ban đầu, ông P. và chị H. từng là vợ chồng và đã ly hôn. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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