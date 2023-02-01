Xót xa với câu nói của mẹ Thiếu tá Trần Ngọc Duy trong giây phút tiễn biệt: 'Duy ơi, về với mẹ'

Lễ viếng từ 8 giờ đến 12 giờ 30 ngày 1/2. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ cùng ngày. Di tang và hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ TP Thái Nguyên.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 1/2, lễ tang Thiếu tá Trần Ngọc Duy, phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ở Yên Bái vào trưa 31/1, đã được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Giấu nỗi đau vào trong, chị Võ Hoàng Minh Phương - vợ Thiếu tá Duy tất bật chạy đi chạy lại giữa những niềm đau của người xung quanh. Phía trong nhà tang lễ, nơi có linh cữu chồng chị, còn phía ngoài sân cô con gái lớn dường như vẫn không hiểu tại sao mẹ lại buồn đến vậy.

Đại diện và lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang quân đội, công an, tỉnh Yên Bái đến phúng viếng, chia sẻ mất mát với gia đình Thiếu tá Trần Ngọc Duy.

Thỉnh thoảng, chị sà xuống bên con nói nhỏ gì đó, con gái chị tựa đầu vào mẹ, tay vỗ về lên vai mẹ đang rung lên. Con gái nhỏ của phi công Duy khi được bà bế đi theo linh cữu của bố vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

Đi bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt của bé, Đại úy Lê Đình Thành, người bạn học, đồng đội của Thiếu tá Trần Ngọc Duy bật khóc rồi đưa tay lên vỗ về bé.

Nói với chúng tôi, Đại úy Thành cho biết Thiếu tá Duy là một người rất đam mê bay, anh thường nghiên cứu các bài bay, khóa mục mới.

“Duy có tình yêu lớn với gia đình và bầu trời. Giờ Duy ở lại với bầu trời, còn gia đình thì vắng Duy”- Đại úy Thành xúc động nói.

Đi cạnh linh cữu con, mẹ của Thiếu tá Duy thỉnh thoảng lại gọi: Duy ơi, về với mẹ. Duy không về được với mẹ, với gia đình và đồng đội, Duy ở lại với bầu trời Tổ quốc nhưng sự hy sinh và tận hiến của Duy luôn nằm trong trái tim mỗi người.

Người thân không kiềm nén được cảm xúc trong giây phút tiễn biệt Thiếu Tá Duy - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Đọc điếu văn truy điệu, Đại tá Dương Quốc Thịnh - Chính ủy Trung đoàn 921 đã điểm lại cuộc đời của Thiếu tá Trần Ngọc Duy. Đại tá Dương Quốc Thịnh nhấn mạnh, sự hy sinh của Thiếu tá Trần Ngọc Duy là một tổn thất to lớn đối với QĐND Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn Không quân 371 và gia đình.

Phi công Trần Ngọc Duy nhập ngũ tháng 9-2010, được đào tạo sỹ quan lái máy bay quân sự tại Trường Sỹ quan Không quân và đã từng trải qua các nhiệm vụ, chức vụ: Phi công, Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; phi công, Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371.

Sau đó, phi công Trần Ngọc Duy là Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Người thân nghẹn ngào đưa tiễn Thiếu tá Trần Ngọc Duy. - Ảnh: Báo Giao Thông

Trong quá trình học tập, công tác, anh luôn thể hiện là một cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sáng tạo, tích cực, chủ động, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Duy đã bay trên các loại máy bay IAK-52, L-39, Su-22. Tính đến nay, anh có 725 giờ 45 phút bay tích lũy, là phi công có nhiều kinh nghiệm.

Trước đó như báo Giao Thông đã đưa tin vào chiều 31/1, Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin máy bay Su-22, số hiệu 5873 rơi trong lúc huấn luyện, một phi công hy sinh.

Cụ thể, khoảng 12h9 ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Lúc 12h27, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công Duy hi sinh.