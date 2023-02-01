Hé lộ lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng trong ngày vía Thần Tài

Xã hội 01/02/2023 11:51

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng trong ngày vía Thần Tài, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ thành công nghi phạm và bước đầu lấy lời khai.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 1/2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Dũng Em (38 tuổi, ở xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Dũng Em khai nhận bản thân làm phụ hồ và đã gây ra vụ cướp tiệm vàng ở phường Thành Phước vào trưa 31/1.

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Nghi phạm Huỳnh Dũng Em tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Báo VietNamNet 

Cơ quan điều tra đã tạm giữ tang vật gây án cùng số tài sản trong vụ cướp là hơn 48 triệu đồng và đôi bông tai màu vàng. 

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết theo lời khai ban đầu, Dũng Em ăn nhậu hết tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng chạy xe máy đến tiệm vàng nói trên rồi đi vào bên trong dùng thanh sắt và dao nhọn đe dọa mọi người, yêu cầu đưa tiền và vàng.

Hé lộ lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng trong ngày vía Thần Tài - Ảnh 2
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: Zing News 

Nhân viên tiệm hoảng sợ, ném tiền vàng ra ngoài. Dũng Em đã gom tiền và vàng, sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Quá trình điều tra, Công an bắt giữ nghi phạm khi đang trốn tại nhà ở xã Thành Lợi.

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