Mới đây trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể xe tải đang di chuyển chuyển trên Quốc lộ 6, chiếc xe tải không làm chủ tốc độ nên đã tự đâm vào nhà dân bên đường khiến 2 người thương vong.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 02h30’ ngày 1/2 tại Km201+980 Quốc lộ 6 thuộc địa xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Thời điểm trên, xe tải BKS 29C-477.01 xe lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La, đến lý trình trên do không làm chủ tốc độ nên đã tự đâm vào nhà dân bên đường.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết thêm hậu quả của vụ tai nạn là khiến 1 người trên xe tử vong tại chỗ (phụ xe), 1 người bị thương (lái xe), xe ôtô bị hư hỏng.

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