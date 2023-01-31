Liên quan đến vụ cha con thầy giáo mầm non gặp tai nạn tử vong thương tâm, lực lượng chức năng cho biết đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin từ báo Công Lý ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Ban an toàn giao thông, huyện Bá Thước đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại thôn Khà, xã Kỳ Tân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chia sẻ sự mất mát đột ngột của gia đình. Mong các thành viên trong gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình nạn nhân thực hiện mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Công Lý Được biết, anh Kế đã nhiều năm gắn bó với các cháu Trường mầm non xã Kỳ Tân được các đồng nghiệp và phụ huynh quý mến. Do cuộc sống khó khăn, người vợ đã để lại con cho anh Kế nuôi từ bé rồi đi biệt tích. Sống trong cảnh “gà trống nuôi con” nhưng anh Kế vẫn vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước đó theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm vào khoảng 10h45 ngày 30/1/2023, người dân địa phương đi làm phát hiện dưới vực sâu cách mặt đường tỉnh lộ 521B, phía ta luy âm khoảng 20m (thuộc địa phận thôn Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước) có 3 người tử vong và 1 xe máy tay ga mang BKS: 36G5 - 275.94.



Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông Danh tính các nạn nhân gồm: Lữ Văn Kế (SN 1982, ở thôn Khà, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước); L.H.H.N (SN 2012, là con đẻ của ông Kế) và H.T.P.N (SN 2010, là cháu của nạn nhân Kế cùng ở thôn Khà, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước). Được biết, nạn nhân Lữ Văn Kế là giáo viên Trường Mầm non xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước. Nhận được thông tin, lực lượng Công an tỉnh đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ TNGT. Theo một nguồn tin riêng của Báo Giao thông, bước đầu lực lượng chức năng xác định chiếc xe tay ga mà nạn nhân Kế điều khiển, má phanh đã mòn, hầu như không còn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, còn nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Thanh Hóa: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể 2 cha con thầy giáo ở dưới vực sâu Trong lúc đi lấy rau rừng, một người dân ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) đã phát hiện 3 thi thể đã tử vong bên cạnh còn có một chiếc xe máy.

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