Thông tin MỚI vụ mẹ chồng và con dâu tưới xăng đốt 'tiểu tam' ở Quảng Nam

Theo thông tin từ báo VOV cho biết qua điều tra ban đầu, do ghen tuông, chị Nguyễn Thị D.Ph. (23 tuổi) và mẹ chồng là bà Đặng Thị T.N (44 tuổi, cùng ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tìm chị Đ.T.M.D (28 tuổi, ở phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đánh ghen.

Đến 8h15 ngày 26/1, chị Ph. và mẹ chồng phát hiện anh H. đang cõng chị D. trên lưng đi ra từ quán karaoke Quang Vinh (thuộc khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nên đến đánh ghen.

Cơ quan Công an xác định, Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người D. rồi dùng bật lửa đốt. Sự việc xảy ra nhanh, nhiều người dân phát hiện đã đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt. Tuy nhiên, chị D. bị thương tích bỏng nặng nên được một số người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị do vết thương quá nặng.