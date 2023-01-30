Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông và những người liên quan đã bị triệu tập để lấy lời khai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 29/1, lãnh đạo thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trong clip về vụ việc một cô gái bị đốt xăng gây xôn xao trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vài ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip quay cảnh một số người xảy ra xô xát. Sau đó, một cô gái được cho là đã bị tạt xăng rồi châm lửa đốt ngay trên đường.

Sau khi bị đốt, nữ nạn nhân bị ngọn lửa bao trùm liên tục giãy giụa. Một số người đã cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nữ nạn nhân.

Đến khoảng 20 giây sau thì ngọn lửa mới được dập tắt. Nạn nhân nằm gục và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, chia sẻ về sự việc này, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Phước cho biết, thông tin clip trên là hoàn toàn chính xác. Sự việc này xảy ra vào ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết), tại khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

“Theo tôi được biết, nguyên ban đầu là do mâu thuẫn đánh ghen nên một người (chưa rõ họ tên), trú thị xã Điện Bàn đã mua xăng tạt lên người phụ nữ ở TP Đà Nẵng rồi châm lửa đốt cháy, khiến nạn nhân bị thương đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra làm rõ”, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Phước nói.

Quảng Ngãi: Người dân tá hỏa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 29/1, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển.

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