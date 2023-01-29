Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 29/1, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển.
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Theo thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 6h sáng nay, người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào khu vực gần bãi tắm Khe 2 (thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh).
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Theo lãnh đạo Đồn biên phòng Bình Thạnh, lúc mới phát hiện, hai thi thể nằm úp nên chưa thể xác định được danh tính nạn nhân. Các lực lượng của Đồn đang phối hợp với lực lượng công an điều ra, làm rõ danh tính nạn nhân.
Thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, hai thi thể đang trong quá trình phân huỷ, chưa xác định danh tính. Một thi thể cao khoảng 1m55, mặc quần lót màu đen.
Thi thể còn lại là nam, cao khoảng 1m60, mặc quần áo dài thể thao màu đen, có dòng chữ “GUANGZHONG”.
Theo lãnh đạo xã Bình Thạnh, hai thi thể trôi dạt vào bờ biển mặc đồng phục của người nước ngoài nên cần thời gian xác định, làm rõ.