Liên quan đến vụ bé 7 tháng tuổi bị tử vong bất thường ở nhà trông trẻ, mới đây luật sư Nguyễn Anh Thơm đã đưa ra những luận điểm để yêu cầu lực lượng chức năng làm rõ qua đó đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Trước đó theo thông tin tư báo Tiền Phong, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc ngày 9/1, gia đình bé trai 7 tháng tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, gửi cháu cho một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn huyện trông giữ. Ngày hôm sau, người mẹ nhận được tin con trai bị sặc sữa, được đi cấp cứu và tử vong.

Bé trai 7 tháng tuổi trước khi qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Nghi ngờ có nhiều điều bất thường bởi khi gửi cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện gia đình đã gửi đơn đến cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, thông tin cháu bé bị tử vong do sặc sữa hay vì nguyên nhân nào khác sẽ được làm rõ và xử lý theo đúng luật để không làm oan sai và cũng không để bỏ lọt tội phạm.

“Tùy theo kết luận giám định sẽ xác định được nguyên nhân tử vong của cháu bé là do hành vi vô ý hay cố ý của người khác gây ra” - luật sư Thơm cho biết. Bài đăng mới nhất của Luật sư Thơm trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, luật sư Thơm cũng đã tiến hành gửi đơn kiến nghị đến các lực lượng chức năng đồng thời cũng đưa ra nhiều điểm bất thường dẫn đến cái chết của nạn nhân. Người dân tỏ ra thương xót cho sự ra đi của cháu bé phía dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh.

Rợn người với lời khai của nam thanh niên dùng dao đâm chết người ở Bình Phước Mới đây Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Quang (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-be-7-thang-tuoi-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-trong-tre-luat-su-nguyen-anh-thom-lam-on-kien-nghi-e-oi-lai-cong-bang-cho-nan-nhan-549864.html