Mới đây trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vào chiều 26/1 (Mùng 5 Tết) trên tuyến QL6 đoạn qua huyện Cao Phong đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và 2 ô tô khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan chức năng cho biết vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 25/1, trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Tây Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình), xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe mô tô BKS: 28-H1-348.43 lưu thông hướng Sơn La-Hà Nội va chạm với xe ô tô BKS: 28A.064.01 lưu thông hướng Hà Nội-Sơn La.

Hiện trường xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Không dừng lại ở đó, chiếc xe mô tô tiếp tục đâm vào xe ô tô BKS: 30G-997.48 lưu thông hướng Hà Nội-Sơn La.

Hậu quả khiến 2 người đi xe mô tô tử vong tại chỗ. Xe mô tô hư hỏng nặng, 2 xe ô tô hư hỏng nhẹ (chưa xác định danh tính nạn nhân và lái xe ô tô).

Chiếc xe hư hỏng nặng sau va chạm - Ảnh: Báo VOV

Thông tin từ báo VOV cho biết thêm tai nạn xảy ra vào thời điểm rất đông người và phương tiện trở về thành phố sau kỳ nghỉ Tết nên gây ùn tắc cục bộ, dòng xe xếp hàng dài vài km. Sau đó Công an huyện Cao Phong đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông trở lại.

Cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cũng như xác định danh tính các nạn nhân.

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