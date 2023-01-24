Chỉ vì mãi không thấy vợ về, Nguyễn Hữu Tuyến (Đắk Lắk) đã nổi cơn ghen rồi nhẫn tâm dùng đâm chết vợ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng nay (24/1), thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1990, trú tại Khúc Thừa Dụ, TP Buôn Ma Thuột) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo phía VKSND tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân khiến đối tượng Tuyến ra tay tàn nhẫn với vợ chỉ vì ghen tuông.

Trước đó như báo Thanh Niên đã đưa tin vào ngày 20/1 (29 Tết), vợ của Tuyến là chị Ng. Th. (1991) đi chơi và Tuyến đã gọi về rất nhiều lần.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet

Đến khoảng 21h45, sau khi chị Th. về gần tới nhà Tuyến đã nổi cơn ghen rồi đấm đá vào người vợ. Chưa dừng lại, Tuyến đã lấy dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào đùi, chân, ngực của nạn nhân.

Chị Th. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng (đứt động mạch) nên đã tử vong trong bệnh viện.

Được biết giữa chị Th. và Tuyến đã có 2 người con chung, cháu lớn sinh năm 2014, cháu nhỏ sinh năm 2019.

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