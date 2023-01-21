Hà Nội: Người cha đập bàn thờ, nhẫn tâm đòi giết con trai ruột chỉ để đòi tiền trả nợ

Xã hội 21/01/2023 10:31

Không tìm cách kiếm được số tiền 60 triệu để trả nợ, người cha nhẫn tâm sử dụng màn kịch để ép người thân cho tiền.

Theo thông tin từ Zing News, CQĐT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, ngày 21/1 cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Nhật Bảo (SN 1991, HKTT tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 18/1, Công an phường Phương Liên tiếp nhận tin báo của bà M. tố giác con trai mình là Trần Nhật Bảo có hành vi đưa con trai tên B. (SN 2016) đi đâu không rõ từ ngày 16/1. Sau đó, Bảo đe dọa, đòi tiền bà M. nếu không sẽ sát hại cháu B.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Trần Nhật Bảo. Tại cơ quan công an, Bảo khai năm 2019, anh ta ly thân với vợ là chị Nguyễn, rồi sống cùng mẹ đẻ là bà M. cùng hai con trai sinh năm 2010 và 2016. Cuối năm 2021, Bảo bỏ nhà đi lao động tự do bên ngoài, một mình bà M. chăm nuôi 2 cháu nội.

Hà Nội: Người cha đập bàn thờ, nhẫn tâm đòi giết con trai ruột chỉ để đòi tiền trả nợ - Ảnh 1
Trần Nhật Bảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News 

Cuối năm 2022, Bảo quen rồi về ở cùng nhà trọ tại Trương Định, quận Hoàng Mai cùng bạn gái là T. (SN 1984). Thời điểm trên, Bảo vay nợ ngoài xã hội khoảng 60 triệu đồng. Túng quẫn, Bảo nhờ mẹ đẻ trả nợ hộ nhưng bà M. không đồng ý. Sau đó, Bảo nảy sinh ý định đón cháu B. (SN 2016) đi để đòi tiền bà M.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm vào khoảng 17h ngày 16/1, Bảo đến trường tiểu học đón cháu B, mục đích là giữ con trai rồi ép bà M. đưa tiền. Ban đầu, Bảo yêu cầu bà M. chuyển 200 nghìn đồng để cho cháu B. ăn tối nhưng bà M. không chuyển.

Thấy vậy, Bảo dọa sẽ bỏ đói cháu B. và không cho bà M. gặp cháu nội nữa. Đe dọa như vậy, nhưng Bảo vẫn cho con trai ăn uống đầy đủ. Tối cùng ngày, Bảo đưa cháu B. về phòng trọ, nói dối bạn gái là hôm nay không ai đón cháu B. nên đưa tạm về đây chơi mấy hôm.

Đến ngày 17/1, Bảo ở nhà trông cháu B. Chiều cùng ngày, không liên lạc được với bà M., Bảo nhờ bạn gái trông cháu B. để về nhà tìm gặp mẹ đòi tiền.

Không gặp được mẹ, Bảo liên tục nhắn tin chửi bới đe dọa bà M. Biết hôm đó là ngày giỗ bố, Bảo đã đập phá bàn thờ với mục đích khi bà M. về sẽ phải sợ hãi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Bảo mò đến nhà ông ngoại ở phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, vì đoán bà M. sẽ ở đây. Tuy nhiên khi đến nơi, không ai mở cửa cho Bảo.

Thanh niên này mua một chai cồn để đốt trước cửa nhà, rồi chụp ảnh và gửi cho bà M. đe dọa, đồng thời nhắn tin rằng sẽ chặt tay cháu B. Bảo yêu cầu mẹ phải gặp mặt tuy nhiên bà M. không đồng ý.

Sáng 18/1, khi Bảo đang ở phòng trọ cùng cháu B. và bạn gái thì bà M. liên lạc xin được gặp, đón cháu B. về. Bảo tiếp tục đe dọa sẽ giết thêm anh trai của cháu B. và yêu cầu mẹ phải chuyển đủ 60 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

13h cùng ngày, Bảo nhận được 2 triệu đồng do bà M. nhờ người thân chuyển khoản. Thấy chưa đủ 60 triệu đồng, Bảo tiếp tục nói dối việc cháu B. đã chết. Uất ức vì đứa con bất hiếu, bà M. đã trình báo cơ quan công an.

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