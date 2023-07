Ngày 18/1, Công an phường Phương Liên tiếp nhận tin báo của bà M. tố giác con trai mình là Trần Nhật Bảo có hành vi đưa con trai tên B. (SN 2016) đi đâu không rõ từ ngày 16/1. Sau đó, Bảo đe dọa, đòi tiền bà M. nếu không sẽ sát hại cháu B.

Theo thông tin từ Zing News, CQĐT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, ngày 21/1 cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Nhật Bảo (SN 1991, HKTT tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Trần Nhật Bảo. Tại cơ quan công an, Bảo khai năm 2019, anh ta ly thân với vợ là chị Nguyễn, rồi sống cùng mẹ đẻ là bà M. cùng hai con trai sinh năm 2010 và 2016. Cuối năm 2021, Bảo bỏ nhà đi lao động tự do bên ngoài, một mình bà M. chăm nuôi 2 cháu nội.

Trần Nhật Bảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Cuối năm 2022, Bảo quen rồi về ở cùng nhà trọ tại Trương Định, quận Hoàng Mai cùng bạn gái là T. (SN 1984). Thời điểm trên, Bảo vay nợ ngoài xã hội khoảng 60 triệu đồng. Túng quẫn, Bảo nhờ mẹ đẻ trả nợ hộ nhưng bà M. không đồng ý. Sau đó, Bảo nảy sinh ý định đón cháu B. (SN 2016) đi để đòi tiền bà M.