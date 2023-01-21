Rợn người trước lời khai của hung thủ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản đêm 27 Tết

Xã hội 21/01/2023 07:27

Liên quan đến vụ tài xế xe ôm bị sát hại tử vong ở Bạc Liêu để cướp tài sản, mới đây lực lượng chức năng đã lấy được lời khai của hung thủ.

Thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ sát hại người đàn ông ở tuyến đê biển Đông (đoạn thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vào tối 20/1, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Vũ khai rằng vào khoảng 23h ngày 18/1, đối tượng thuê ông Đ.V.U. (42 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, làm tài xế xe ôm) chở về Bạc Liêu.

Rợn người trước lời khai của hung thủ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản đêm 27 Tết - Ảnh 1

Hình ảnh ghi lại đối tượng gây án - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm trên đường đi, giữa Vũ và ông U. có xảy ra mâu thuẫn. Khi đến tuyến đê biển Đông (đoạn thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Vũ đã dùng dao thủ sẵn trên người đâm nhiều nhát và cứa cổ ông U., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vũ cướp chiếc xe máy và tài sản của ông U. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, nên đã thành lập Ban Chuyên án và cử các trinh sát, điều tra viên tiến hành điều tra vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10h30 ngày 20/1, Vũ đã bị công an bắt giữ.

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