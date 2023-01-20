Lời nói sau cùng của mẹ bé Hạo Nam sau khi được chính quyền giúp đỡ đưa thi thể con về với gia đình: 'Thi thể bé đã được đưa về, an táng. Không biết nói gì, cám ơn mọi người đã vất vả ngày đêm tìm cháu'

Xã hội 20/01/2023 15:10

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lột hố bê tông ở Đồng Tháp, mới đây mẹ của Hạo Nam cũng đã có lời cảm ơn gửi đến lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào sáng 29 Tết, trong căn nhà đơn sơ bên bờ kênh ở ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cách hiện trường vụ tai nạn chừng một cây số, vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh vẫn còn đó vẻ thất thần, ánh mắt vô hồn vì nỗi đau mất con.

Trấn tĩnh một lúc trước khi tiếp chuyện, chị Linh chỉ nghẹn ngào: “Thi thể bé đã được đưa về, an táng. Không biết nói gì, cám ơn mọi người đã vất vả ngày đêm tìm cháu”.

Quê ở An Giang, chị Linh theo chồng về Đồng Tháp từ 11 năm trước. Hoàn cảnh khó khăn, làm thuê sống qua ngày nhưng vợ chồng chị đã “có nếp có tẻ” là Hạo Nam và em gái gần 2 tuổi. Nhưng, cũng vì hoàn cảnh, cuộc sống khó khăn, Hạo Nam đi nhặt phế liệu bán kiếm tiền để nuôi sở thích được đi học võ. Rồi ngày cuối cùng của năm 2022, Hạo Nam đã đi mãi…

Ông Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày qua, chính quyền, ban ngành đoàn thể, người dân cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho gia đình bé Hạo Nam. Về hỗ trợ nhà ở, tạo công ăn việc làm cho cha mẹ bé Hạo Nam, ông Nờ cho biết, sau Tết Nguyên đán, địa phương sẽ tiến hành các công việc cụ thể.

Lời nói sau cùng của mẹ bé Hạo Nam sau khi được chính quyền giúp đỡ đưa thi thể con về với gia đình: 'Thi thể bé đã được đưa về, an táng. Không biết nói gì, cám ơn mọi người đã vất vả ngày đêm tìm cháu' - Ảnh 1

Lời nói sau cùng của mẹ bé Hạo Nam sau khi được chính quyền giúp đỡ đưa thi thể con về với gia đình: 'Thi thể bé đã được đưa về, an táng. Không biết nói gì, cám ơn mọi người đã vất vả ngày đêm tìm cháu' - Ảnh 2
 Bố mẹ bé Hạo Nam cảm ơn lực lượng chức năng - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Nói về hiện trường công trình, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình cho biết, hiện trường hiện vẫn được các lực lượng như công an, dân quân bảo vệ, còn các lực lượng cứu hộ đã rút sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đưa thi thể bé Hạo Nam về với gia đình.

Ngay trong sáng 20/1 (29 Tết Quý Mão), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng đại diện các ban ngành, lãnh đạo huyện Thanh Bình đã đến thăm, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bé Hạo Nam, động viên gia đình vượt qua nỗi đau và sớm ổn định lại cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ tai nạn là vô cùng đáng tiếc, hy hữu. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tập trung toàn lực để hoàn thành việc cứu nạn cháu. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhà hảo tâm và người dân cũng đã dành sự quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình cháu Hạo Nam.

Trước đó, như Báo Giao thông thông tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt vụn.

Lời nói sau cùng của mẹ bé Hạo Nam sau khi được chính quyền giúp đỡ đưa thi thể con về với gia đình: 'Thi thể bé đã được đưa về, an táng. Không biết nói gì, cám ơn mọi người đã vất vả ngày đêm tìm cháu' - Ảnh 3
Bé Hạo Nam được đưa lên vào rạng sáng nay - Ảnh: Báo Giao Thông 

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống ống cọc bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m).

Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Sau nhiều ngày cứu nạn, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xác định bé Hạo Nam đã tử vong.

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