Thương tâm 5 người trong 2 gia đình tử vong sau va chạm giao thông kinh hoàng trên Quốc lộ 55

Xã hội 20/01/2023 14:48

Mới đây nhất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp cách nhau 3km trên Quốc lộ 55 qua huyện Hàm Tân khiến 5 người tử vong trong một ngày.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 55 qua địa bàn.

Thương tâm 5 người trong 2 gia đình tử vong sau va chạm giao thông kinh hoàng trên Quốc lộ 55 - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến vợ chồng anh T.V.T và con trai tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 19/1 tại km56, Quốc lộ 55, đoạn qua thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, 2 vợ chồng anh T.V.T (SN 1986) và chị T.T.T.H (SN 1991) chở theo con trai mới 6 tháng tuổi là bé M. (cùng ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) đi trên xe máy BKS 86B5-169.98 theo hướng Bình Thuận đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại đây, xe máy của anh T.V.T tông với xe tải BKS 60C-447.52 do V.A.T (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Cú tông làm xe máy ngã xuống giữa đường, phần đầu xe bể nát. Hậu quả làm anh V.T, chị H. và bé M. tử vong.

Thương tâm 5 người trong 2 gia đình tử vong sau va chạm giao thông kinh hoàng trên Quốc lộ 55 - Ảnh 2
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm đến 18 giờ 5 phút cùng ngày cũng trên QL55 cách nơi xảy ra vụ tai nạn hai người chết khoảng 3km, xe tải 60C-447.52 do Võ Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) điều khiển hướng Vũng Tàu-Bình Thuận đã tông vào xe mô tô 86B5-169.98 chạy hướng ngược lại do anh Trần Văn Thái (37 tuổi, ngụ Tân Thắng, Hàm Tân) chở vợ và con trai 6 tháng tuổi.

Hậu quả người vợ thiệt mạng tại hiện trường; anh Thái và con trai chết tại bệnh viện lúc 20g cùng ngày.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đau đớn trước hình ảnh chiếc bàn học hằng ngày của Hạo Nam nay lại chính là bàn thờ tạm, dùng để hương khói cho em

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đau đớn trước hình ảnh chiếc bàn học hằng ngày của Hạo Nam nay lại chính là bàn thờ tạm, dùng để hương khói cho em

Trong giây phút đưa được thi thể bé Hạo Nam lên, một số người đã không thể kìm lòng khi nhìn thấy chiếc bàn học mà em vẫn thường hay ngồi học bài giờ đây lại chính là bàn thờ dùng để thắp nến hương cho em.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông 2 mẹ con tử vong tử vong tại chỗ Bình Thuận tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?