Mới đây nhất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp cách nhau 3km trên Quốc lộ 55 qua huyện Hàm Tân khiến 5 người tử vong trong một ngày.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 55 qua địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến vợ chồng anh T.V.T và con trai tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 19/1 tại km56, Quốc lộ 55, đoạn qua thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, 2 vợ chồng anh T.V.T (SN 1986) và chị T.T.T.H (SN 1991) chở theo con trai mới 6 tháng tuổi là bé M. (cùng ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) đi trên xe máy BKS 86B5-169.98 theo hướng Bình Thuận đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại đây, xe máy của anh T.V.T tông với xe tải BKS 60C-447.52 do V.A.T (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Cú tông làm xe máy ngã xuống giữa đường, phần đầu xe bể nát. Hậu quả làm anh V.T, chị H. và bé M. tử vong.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm đến 18 giờ 5 phút cùng ngày cũng trên QL55 cách nơi xảy ra vụ tai nạn hai người chết khoảng 3km, xe tải 60C-447.52 do Võ Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) điều khiển hướng Vũng Tàu-Bình Thuận đã tông vào xe mô tô 86B5-169.98 chạy hướng ngược lại do anh Trần Văn Thái (37 tuổi, ngụ Tân Thắng, Hàm Tân) chở vợ và con trai 6 tháng tuổi.

Hậu quả người vợ thiệt mạng tại hiện trường; anh Thái và con trai chết tại bệnh viện lúc 20g cùng ngày.

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