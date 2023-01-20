Sau đó, thi thể bé Hạo Nam đã được đơn vị pháp y thực hiện các bước để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời tổ chức khâm liệm và đưa về gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp , khoảng 1h20 sáng 20/1 (tức 29 Tết), lực lượng cứu hộ công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống cọc bê tông sâu 35m, có sự chứng kiến của gia đình.

Phương pháp đưa thi thể bé trai lên cũng là phương pháp sử dụng thiết bị chuyên dụng để làm thế nào trong thời gian sớm đưa thi thể bé lên mặt đất trong trạng thái nguyên vẹn", Phó chủ tịch tỉnh Đoàn Tấn Bửu giải thích.

"Phương án nhổ trụ bê tông thứ ba đã được hủy bỏ vào giờ cuối do quá khó khăn tại địa hình thực tế. Thay vào đó, lực lượng chuyên môn quyết định giải pháp đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi lòng ống còn chôn sâu hàng chục mét dưới mặt đất.

Cũng theo ông Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, bước đầu xác định nguyên nhân bé Hạo Nam tử vong do đa chấn thương khi va chạm thành vách cứng, rơi vào môi trường nước. Tới đây, UBND tỉnh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân để xem xét xử lý trách nhiệm.

Chiếc bàn học của Hạo Nam giờ đây lại thành nơi để làm bàn thờ để thắp hương cho em - Ảnh: Internet

Như vậy, đến nay, sau 21 ngày, lực lượng cứu hộ địa phương phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, Bộ GTVT và chuyên gia đã nỗ lực thực hiện phương án cứu hộ bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lọt vào trong lòng ống cọc bê tông trưa 31/12/2022 đã hoàn tất.

Trong giây phút đó chị Mỹ Linh (mẹ Hạo Nam) ngã quỵ, ngất xỉu khi nhận thi thể con. Chiếc bàn thờ để hương khói cho Hạo Nam được dựng tạm bằng chính chiếc bàn học hằng ngày của em.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022 có một nhóm trẻ em độ tuổi từ 11 tuổi đến 12 tuổi lén vào công trường và được bảo vệ phát hiện, đưa ra khỏi công trình. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút – thời điểm công trường dừng thi công để công nhân nghỉ trưa – nhóm trẻ trên tiếp tục lén vào công trường ở phía mố MA của công trình. Đến 11h55 phút, bé Thái Lý Hạo Nam sinh năm 2012 đã rơi vào lòng cọc ống D500 tại mố MA có đường kính cọc ngoài 500mm, đường kính phía trong cọc là 250mm.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Chỉ đạo chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, tổ Điều hành cứu hộ, cứu nạn cầu Rọc Sen, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, chính quyền địa phương, lực lượng y tế, các lực lượng cứu hộ trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau nhiều ngày cứu nạn, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xác định bé Hạo Nam đã tử vong.