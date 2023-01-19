Lạnh gáy trước lời khai của nam thanh niên sát hại người tình rồi phóng hỏa phòng trọ đốt xác phi tang ở Hải Phòng

Xã hội 19/01/2023 08:06

Mới đây trên địa bàn TP. Hải Phòng đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khi một nam thanh niên 28 tuổi dùng búa sát hại người phụ nữ 45 tuổi rồi phóng hỏa đốt phòng trọ cùng thi thể người tình nhằm phi tang

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 18/1, Công an quận Kiến An (TP.Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trọng án Trương Văn Tùng (SN 1995, trú tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) dùng búa sát hại người tình rồi đốt xác phi tang.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 17/1, phát hiện một phòng trọ tại dãy nhà trọ trong ngõ 81, đường Hoa Khê, phường Quán Trữ, quận Kiến An bốc cháy, người dân liền báo tin tới cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy phối hợp với Công an quận Kiến An khẩn trương tới dập lửa.

Sau 30 phút, khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng công an phát hiện thi thể bà Trần Thị H.A. (SN 1978, trú tại xã Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) tại khu vực giường trong phòng trọ đã than hóa gần như toàn bộ. Đáng chú ý hiện trường có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đặc biệt trên đầu nạn nhân có vết thương do tác động ngoại lực.

Lạnh gáy trước lời khai của nam thanh niên sát hại người tình rồi phóng hỏa phòng trọ đốt xác phi tang ở Hải Phòng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Qua chứng cứ thu thập được tại hiện trường và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân sau đó phóng hỏa đốt nhà là Trương Văn Tùng (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Tùng là người tình của nạn nhân.

Thông tin từ báo Dân Việt tại cơ quan công an, Trương Văn Tùng bước đầu khai nhận giữa Tùng và bà Tr.T.H.A. có quan hệ tình cảm. Khoảng 15 giờ ngày 17/1, Tùng và bà H.A. xảy ra mâu thuẫn, Tùng đã dùng búa đập vào đầu bà A. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Tùng ra ngoài mua xăng, đợi trời tối tưới xăng lên người nạn nhân và phòng trọ, phóng hỏa nhằm mục đích đốt xác nạn nhân để phi tang, che giấu hành vi phạm tội của mình.

Được biết, dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ trọng án có 6 phòng, nạn nhân T.T.H.A. đã thuê 1 phòng và ở trọ tại đây được một thời gian ngắn.

Hiện, Công an quận Kiến An đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của nghi phạm Trương Văn Tùng để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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