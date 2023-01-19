Hà Giang: Không liên lạc được với mẹ, con tìm đến nhà tá hỏa phát hiện mẹ đã tử vong trên người có nhiều vết thương và vết máu bất thường

Xã hội 19/01/2023 06:28

Sau khi không thể liên lạc, người thân đến nhà thì phát hiện bà V. tử vong trên người có nhiều vết thương và vết máu bất thương nghi do xô xát.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 18/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Vị lãnh đạo xã cho biết khoảng 11h cùng ngày, Công an xã Liên Hiệp nhận được tin báo của con bà V. (sinh năm 1971, trú xã Liên Hiệp) về việc phát hiện bà này tử vong bất thường tại nhà riêng.

Hà Giang: Không liên lạc được với mẹ, con tìm đến nhà tá hỏa phát hiện mẹ đã tử vong trên người có nhiều vết thương và vết máu bất thường - Ảnh 1
Hiện trường nơi con phát hiện thi thể bà V - Ảnh: Zing News 

Thông tin từ báo Tri Thức và Cuộc Sống cho biết cũng trong sáng cùng ngày, con của bà V. do không liên lạc được với mẹ nên đã sang thăm. Khi mở cửa, người này hoảng hốt phát hiện bà V. đã tử vong.

 

UBND xã Liên Hiệp cho hay: "Từ tin báo của con bà V, thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều máu và vết thương. Cơ quan công an đã ngay lập tức phong toả hiện trường là nhà riêng của bà V".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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