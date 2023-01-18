Sáng ngày thứ 19 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng

Trong ngày 18/1, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục thực hiện lần lượt các bước trong phương án 11 bước để cứu hộ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong. Công việc cứu hộ đã có nhiều tiến triển.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống về diễn biến vụ bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong, ngày 18/1, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thực hiện các công việc theo phương án đã được quyết định nhằm tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên để lo hậu sự.

Cụ thể, lực lượng cứu hộ của đơn vị đang triển khai hệ thống ống nước để chuẩn bị bơm nước từ hố lên và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia rút và đưa đoạn bê tông thứ hai, thứ ba lên trên mặt đất.

Lãnh đạo Tiểu đoàn 4 thuộc Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) - một trong những lực lượng đang tham gia làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bé Hạo Nam - cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đã chuẩn bị xong quân số, phương tiện, trang bị để sẵn sàng thực hiện công đoạn cuối cùng đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Thông tin mới nhất về tiến độ cứu hộ, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bê tông lên mặt đất. Đến 10h ngày 17/1, lực lượng cứu hộ đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông. Quá trình đào, lực lượng cứu hộ có sử dụng dung dịch bentonite để giữ ổn định cho thành vách, chống sạt lở, đồng thời tiến hành gia công hệ khung đỡ, hàn nối 2 đoạn ống vách D2100, mỗi đoạn ống dài 12m, đường kính 2,1m.

Lực lượng cứu hộ bé trai Hạo Nam vẫn tiếp tục cố gắng dùng gàu cạp để cạp và đưa đất lên. Đến 16h ngày 17/1, Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen thực hiện hạ ống vách D2100 dài 24m (gồm 2 đoạn ống hàn nối lại với nhau) xuống để bao quanh cọc bê tông có nạn nhân nhằm đề phòng bị sạt lở đất và bảo đảm an toàn cho công tác cứu hộ.

Công tác cứu hộ đang được đẩy nhanh để kịp đưa bé Hạo Nam lên trước tết - Ảnh: Báo VTC News

Ngày 18/1, cuộc cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam bước sang ngày thứ 19 nhưng chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng. Việc cứu hộ kéo dài khiến tất cả phải chờ đợi trong mòn mỏi, sốt ruột.

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết. Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc bảo đảm an toàn là trên hết"

Trước đó như báo VTC News đưa tin, 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình.

Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.