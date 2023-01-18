Rợn người với lời khai của người cha nhẫn tâm sát hại con trai ruột ở An Giang

Xã hội 18/01/2023 09:35

Bực tức việc mình bị con đánh ngã, ông Lượm cầm dao đâm con trai nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 18/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lượm (58 tuổi, ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) để điều tra hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, sáng 17/1, Công an huyện Châu Phú báo cáo việc bà Thái Thị Vốn (59 tuổi, ở xã Khánh Hòa) trình báo con trai là Nguyễn Văn Cường (33 tuổi) bị đâm chết, nằm trên đám cỏ cách nhà khoảng 40 m.

Cơ quan điều tra nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, chưa rõ thủ phạm, gây hoang mang dư luận, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Rợn người với lời khai của người cha nhẫn tâm sát hại con trai ruột ở An Giang - Ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Lượm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News 

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra. Qua xem xét các dấu vết để lại tại hiện trường, cảnh sát nghi vấn lời khai của bà Vốn và ông Lượm (chồng bà Vốn) có nhiều điều khả nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng xác định ông Lượm là người tình nghi gây ra vụ việc.

Tại trụ sở cảnh sát, ban đầu ông ta khai báo quanh co. Trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng chứng cứ đã thu thập, ông Lượm sau đó mới thừa nhận đã đâm chết con trai.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm ông Lượm khai mình là người nghiện rượu; mỗi lần nhậu say ông ta chửi mắng hăm dọa đánh vợ. Chiều 16/1, ông Lượm tiếp tục chửi và hăm dọa đánh vợ. Lúc này, C. vào khuyên can, rồi dẫn đến đánh nhau với cha. Trong lúc xô xát, C. đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà. 

Ông Lượm chạy vào nhà bếp lấy dao quay lại đâm con trai nhiều nhát. Anh C. bỏ chạy ra khỏi nhà. Còn ông Lượm sau khi gây án vào nhà ngủ. 

Sáng hôm sau, bà V. đi chợ phát hiện anh C. nằm chết ở đám cỏ gần nhà nên kêu mọi người đưa con trai vào trong nhà. Sợ liên lụy, bà V. đến công an trình báo không đúng sự thật. 

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