Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng dùng dao chém hàng xóm nhập viện

Xã hội 18/01/2023 07:39

Trở về nhà nhìn thấy người đàn ông hàng xóm ngồi trong nhà với vợ mình, người đàn ông 39 tuổi liền lao vào đánh rồi dùng dao chém đối phương nhập viện.

Thông tin từ Zing News cho biết Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đang điều tra vụ xô xát khiến ông P.V.B. (49 tuổi, xã Hương Liên, huyện Hương Khê) bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng, tối 16/1, ông B. đến nhà bà C.T.H. (trú cùng thôn) chơi. Lúc này, ông Đ.V.Đ (39 tuổi, chồng bà H.) đi vắng.

Ít phút sau, ông Đ. trở về, thấy hàng xóm ngồi trong nhà cùng vợ nên nghĩ vợ ngoại tình và lao vào tấn công. 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trong lúc xô xát, người chồng dùng dao chém nhiều nhát khiến ông B. bị thương nặng. Nạn nhân được hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu trong tình trạng đa vết thương ở vùng đầu, vùng cổ và bàn tay trái.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Trí, người chồng nghi ngờ cho rằng vợ mình có quan hệ với ông B. nên nảy sinh ghen tuông dẫn đến vụ việc trên.

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