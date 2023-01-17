Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Đã đào sâu được 27m

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, chiều ngày 17/1 lực lượng chức năng đã đào sâu được 27m nhưng vẫn còn gặp một số khó khăn trong việc đưa thi thể Hạo Nam lên.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 17/1, theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, đội cứu nạn ở công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình) đã đào đất đến độ sâu 27 m so với đầu cọc bê tông.

Trong quá trình đào, đội sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách. Sau đó, đội cứu nạn tiến hành gia công hệ khung đỡ và hàn nối 2 đoạn ống vách D2100 (mỗi đoạn ống dài 12 m). Đến 16h cùng ngày, tổ điều hành thực hiện hạ ống vách D2100 để hàn dài 24 m.

Đã đào được độ sâu 27m nhưng vẫn đang gặp khó khăn - Ảnh: Zing News

Trước đó một ngày, đội cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đã đưa được 1/3 ống cọc bê tông lên mặt đất. Đội tiến hành cắt một đoạn 12 m để tránh cọc bị đổ nghiêng do chiều dài tự do đầu cọc lớn.

Sau 18 ngày cứu nạn tại công trình cầu Rọc Sen, đội vẫn gặp khó khăn khi đào sâu lớp đất sét cứng, gầu cạp baret và gầu ngoạm thao tác kém hiệu quả, phải sử dụng thủ công. Công tác cắt đầu cọc cũng kéo dài với khoảng 1 tiếng/đầu cọc, nước ngập sâu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó như báo Tiền Phong đưa tin, trước đó khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo N. (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường để hỗ trợ gia đình giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, do móng cọc bê tông đã được đóng sâu trong lòng đất, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

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