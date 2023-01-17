Thương tâm 2 mẹ con tử vong dưới giếng nước ở Nghệ An

Xã hội 17/01/2023 20:15

Tìm mãi không thấy người thân, người dân tá hỏa phát hiện người mẹ trẻ và đứa con 3 tháng tuổi đã tử vong dưới giếng nước trong đêm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 17/1, ông Ngô Xuân Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy sự việc 2 mẹ con được phát hiện tử vong dưới giếng nước.

Theo đó, nạn nhân là chị H.T.T (SN 2004, trú xóm Nam Sơn, xã Nghĩa Hành) và người con mới sinh hơn 3 tháng tuổi của chị T.

Thương tâm 2 mẹ con tử vong dưới giếng nước ở Nghệ An - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Lao Động

Vào rạng sáng cùng ngày, người thân của chị T. ghé qua phòng của chị T. nhưng không thấy chị cùng cháu bé mới sinh hơn 3 tháng. Nghĩ chuyện chẳng lành, người này gọi người nhà đi tìm 2 mẹ con.

Khi ra đến khu vực giếng, người thân phát hiện ra chiếc khăn của cháu bé nổi trên mặt giếng. Lúc này, cả nhà tá hỏa báo lên chính quyền địa phương.

Thông tin từ Zing News ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau hơn 2 giờ hút nước giếng thì tìm thấy thi thể cháu bé. Đến 8h sáng, phát hiện thêm thi thể chị T.

Hiện lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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