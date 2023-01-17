Liên quan đến vụ cô gái bị bạn trai cũ đâm chết trên vỉa hè ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết đã tiến hành khởi tố đối với nghi phạm.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 17/1, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, tối 12/1, Hoàng Văn Thành rủ chị U.T.P. (SN 2003, ở TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) đi chơi nhưng chị P. nói bận vì phải làm việc. Đến khoảng 22h05, sau khi làm xong việc tại cửa hàng, Thành đi xe máy đến số 84 Vương Thừa Vũ để gặp chị P.

Đến nơi, Thành thấy cửa hàng chị P. làm việc đang đóng cửa, không như lời chị P. nói. Thành chụp lại ảnh và gửi cho chị P. xem, đồng thời hỏi lý do vì sao nói dối, nhưng chị P. không trả lời. Thành quay về tắm và thay quần áo, sau đó tiếp tục đi xe máy tới cửa hàng chị P. để đón đi ăn liên hoan cuối năm.

Đối tượng Thành tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, Thành thấy chị P. đang đứng trước cửa số nhà 84 Vương Thừa Vũ cùng với anh D. Thành xuống xe và hỏi anh D. với chị P. có mối quan hệ như thế nào. Chị P. khẳng định anh D. là người yêu khiến nghi phạm và chị P. xảy ra cãi vã. Thành yêu cầu chị P. gọi điện về cho mẹ để nói về mối quan hệ này. Do mẹ chị P. không nghe máy, Thành nói chờ mình một lát rồi quay lại. Trong quá trình đó, Thành đi tìm mua 1 con dao dạng gọt hoa quả ở phố Hoàng Văn Thái với giá 25.000 đồng. Lúc trở lại, Thành vẫn thấy chị P. đứng với anh D. Thành hỏi lại chị P. về mối quan hệ với mình, tuy nhiên, không được đáp lời nên nghi phạm rút dao đâm chị P. Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên Anh D. lao vào can ngăn thì bị Thành đâm vào vai trái. Khi chị P. nằm ngửa ra đất nhưng vẫn bị nghi phạm đâm tiếp 2 nhát dao vào vùng ngực, phần lưng và 5 nhát vào phần bụng. Gây án xong, Thành vứt dao tại hiện trường, lạnh lùng bỏ đi. Hậu quả, chị P. tử vong tại chỗ, còn anh D. được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đến ngày 14/1, Thành đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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