Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng 13/1, tại khu vực phía sau quảng trường 20-9 ở thị trấn Phú Thái, người dân phát hiện chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ là ông Đ.V.T. (SN 1985, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái) tử vong bên gốc cây, bên cạnh là dụng cụ câu cá. Vào thời điểm được phát hiện, trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu. Ngoài ra, các tài sản trên người, xe máy của nạn nhân còn nguyên.

Theo thông tin từ báo VTC News vào ngày 16/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nam sinh lớp 12 là Đỗ Ngọc K. (SN 2005, ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người , cướp tài sản .

Công an huyện Kim Thành cùng các lực lượng chức năng ngay sau đó đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm là Đỗ Ngọc K. (SN 2005, trú tại thị trấn Phú Thái). Đỗ Ngọc K. hiện đang là học sinh lớp 12.

Tại cơ quan công an, K. khai do nghiện chơi game đã vay nợ bạn bè khoảng 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Tối 12/1, nam sinh này nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Khoảng 22 giờ 30 phút, K. đi ra khu vực sông phía sau Quảng trường 20-9 thì phát hiện ánh đèn ở bờ sông. Biết rằng đây là ánh đèn của người đang ngồi câu cá, K. liền nảy sinh ý định sát hại họ để chiếm đoạt tài sản.

Đến gần người ngồi ở bờ sông, K. lấy một viên gạch nung và tiến đến đập vào đầu ông Đ.V.T.. Cú đập mạnh khiến ông T. ngã xuống bờ kè sông. Thấy vậy, K. liền ném viên gạch này xuống sông rồi bỏ chạy. Chạy qua bãi rác gần hiện trường, K. phát hiện 1 con dao gọt hoa quả bèn nảy sinh ý định dùng dao giết ông T. để không bị lộ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Khi quay lại, thấy ông T. đã ngồi dậy, K. liền lao đến dùng dao cắt vào cổ nạn nhân. Thấy ông T. đã tử vong, Khánh liền đẩy thi thể, ném các tài sản, dụng cụ câu cá, xe máy của ông T. xuống sông. Sau khi gây án, K. về nhà ngủ và sáng hôm sau vẫn đi học bình thường.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Bắc Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Giết người là hành cố ý tước đoạt mạng sống của người khác một cách trái pháp luật, đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng con người.

Tội giết người hiện nay được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Theo đó, sẽ phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu giết người thuộc một trong các trường hợp: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

Giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; Thuê giết người hoặc giết người thuê; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức;Tái phạm nguy hiểm;Vì động cơ đê hèn.

Trong trường hợp giết người thông thường không có tình tiết định khung tăng nặng nêu trên, thì tội danh giết người sẽ bị phạt tù từ 7 - 15 năm.

Theo phân tích của luật sư Nguyễn Thị Thuý Kiều, trong trường hợp này, nếu nghi phạm có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định thì đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Tuy nhiên, đối tượng Đỗ Ngọc Khánh còn đang là học sinh, cần xem xét đối tượng đã đủ 18 tuổi ở thời điểm phạm tội hay chưa. Bởi hiện theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội giết người.

Do đó, kể cả đối tượng Khánh chưa đủ 18 tuổi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Tuy nhiên, theo khoản 5 Điều 91 Bộ luật Hình sự, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, tức với người dưới 18 tuổi phạm tội giết người sẽ chỉ bị phạt tù có thời hạn.

Theo Điều 101 Bộ luật Hình sự, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.